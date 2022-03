Contributi e indennità eletti ConsVda per profughi Ucraina

"I gruppi consiliari rinunceranno ai contributi del mese di marzo, mentre i Consiglieri procederanno ad autoridursi le indennità. A questi risparmi si aggiunge quanto già accantonato dal mese di gennaio dalle autoriduzioni volontarie dei Consiglieri, come previsto dalla normativa regionale per finanziare misure straordinarie di solidarietà".

Lo ha detto il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, annunciando la decisione della Conferenza dei Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza di intervenire a sostegno della popolazione ucraina colpita dalla guerra attraverso il finanziamento del fondo istituito da Regione, Consiglio permanente degli enti locali e Terzo settore, intestato a Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta e destinato a finanziare innanzitutto le iniziative di accoglienza dei profughi sul territorio valdostano. "Dopo la risoluzione di solidarietà al popolo ucraino approvata dalla nostra Assemblea nell'ultima riunione di febbraio - aggiunge Bertin - oggi abbiamo voluto dare un segnale concreto, unendoci alla generosità dei valdostani, per aiutare una popolazione in fuga dal proprio Paese in guerra".