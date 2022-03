8 marzo: Pcp, dedichiamo festa a chi vive in paesi in guerra

"Vogliamo dedicare questo 8 marzo non solo alle donne chiamate a conquistare e difendere quotidianamente rispetto, libertà, lavoro, ma anche a tutte quelle donne che vivono nei tanti Paesi martoriati dalla guerra.

Una guerra che è anche in Europa e che oggi appare a tutti nella sua drammaticità. Una guerra che deve essere fermata attraverso il disarmo e la diplomazia. La pace è stata un'importante conquista, ma va difesa attraverso un impegno quotidiano per una società più giusta e solidale". E' quanto scrivono in una nota le consigliere Erika Guichardaz e Chiara Minelli del gruppo di progetto civico progressista in occasione dell'8 marzo.