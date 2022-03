Ferrovia, elettrificazione Aosta-Ivrea al via da gennaio 2024

Inizieranno "presumibilmente" a gennaio 2024 e verranno completati entro il dicembre 2026 i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Aosta/Ivrea.

Lo riferisce il presidente della quarta commissione 'Sviluppo economico' del Consiglio Valle, Giulio Grosjacques, al termine di una riunione nella quale sono stati auditi il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, in qualità di Assessore ad interim ai trasporti, accompagnato dai dirigenti dell'Assessorato, oltre che i dirigenti dell'area nord ovest di Rfi e Italferr, collegati in via telematica.

"Nel corso dell'audizione - riferisce il Presidente della quarta Commissione, Giulio Grosjacques (Uv) - sono stati esaminati, alla luce degli avanzamenti delle fasi progettuali dell'opera, gli aspetti più significativi dell'intervento. In particolare, è emerso che il gruppo Ferrovie dello Stato ha presentato il piano di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che dovrà dare il parere di competenza. È stato inoltre evidenziato che tale progetto non dovrà essere assoggettato alla Valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero dell'ambiente. L'ultimazione del progetto definitivo è prevista per marzo 2022: sarà quindi sottoposto alla Conferenza dei servizi, che potrà formulare eventuali prescrizioni.

Completati questi passaggi tecnici, l'avvio delle procedure di gara, che comprendono sia la redazione del progetto esecutivo che la successiva realizzazione dei lavori, è atteso per dicembre 2022".

"Durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori - prosegue Grosjacques - vi sarà la chiusura totale della tratta ferroviaria Aosta/Ivrea, con servizio sostitutivo di autobus. Il totale degli investimenti legati all'elettrificazione della tratta Ivrea/Aosta nonché l'adeguamento e il miglioramento della linea Chivasso/Ivrea/Aosta ammonta a 146 milioni di euro, a valere su fondi PNRR e statali" I dirigenti dell'Assessorato regionale dei trasporti e di Rfi, conclude Grosjacques "in considerazione delle interferenze dei lavori con le infrastrutture stradali presenti lungo la linea, nelle prossime settimane incontreranno le amministrazioni dei Comuni valdostani maggiormente coinvolti dall'esecuzione delle opere per valutarne l'impatto e individuare le conseguenti soluzioni esecutive".