Acquisizione castello di Introd torna in aula

Impegnare il Governo regionale a concludere gli approfondimenti sulla sostenibilità economica dell'acquisizione del castello di Introd e a individuare le risorse finanziarie per l'esercizio del diritto di prelazione da parte della Regione: è quanto prevede una mozione che il Consiglio regionale della Valle d'Aosta discuterà nella prossima riunione, in programma mercoledì 9 e giovedì 10 marzo con un ordine del giorno composto da 44 oggetti, di cui 14 interrogazioni, 21 interpellanze e una mozione.

L'Assemblea dovrà nominare i revisori dei conti per il controllo del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2021: sarà questa l'ultima volta, in quanto dall'esercizio 2022 il compito di verifica spetterà al Collegio dei revisori dei conti.

Delle 14 interrogazioni, sei sono state presentate dal gruppo Lega Vallée d'Aoste: (normativa sulla privacy nelle modalità di raccolta dei dati sanitari del personale della Regione; candidatura della Valle d'Aosta a Regione europea dello sport 2023; tipologie contrattuali per le assunzioni di personale stagionale ed "extra" del regolamento interno della Casa da gioco di Saint-Vincent; problematiche dell'accesso ai corsi di nuoto per gli alunni del Liceo tecnico e professionale di Verrès; stato di attuazione dell'articolo 78 della legge regionale 8/2020 sulle modalità semplificate per la realizzazione di interventi edilizi; tempi di attesa per gli interventi chirurgici negli ospedali valdostani), tre dal gruppo Pour l'Autonomie (programma delle attività e degli eventi collegati allo svolgimento delle gare di Coppa del Mondo di sci alpino a Breuil-Cervinia; destinazione temporanea di posti auto del parcheggio dell'Università per gli utenti dell'ospedale Parini; sospensione dei ricoveri programmati a causa della mancanza di posti letto all'ospedale Parini), tre dal gruppo Progetto Civico Progressista (pareri per l'approvazione, da parte della Commissione Paritetica, della norma di attuazione dello Statuto in materia di concessione di derivazione d'acqua; aspetti di competenza regionale relativi all'allineamento con la normativa nazionale dei contratti del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale della Regione; inclusione del Coordinatore regionale all'ambiente nel Tavolo tecnico giuridico per la rete sentieristica, poderale e per la viabilità minore della Regione), due dal consigliere Mauro Baccega del gruppo Misto (risorse investite dall'Amministrazione regionale per l'organizzazione dei corsi a indirizzo musicale e mancata assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per interventi di manutenzione e ristrutturazione).

Infine, delle 21 interpellanze depositate 14 sono del gruppo Lega Vallée d'Aoste, due del gruppo Pour l'Autonomie, tre del gruppo Progetto Civico Progressista e due del Consigliere Baccega.