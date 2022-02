Ucraina: Consiglio Valle sospeso, riunione capigruppo

A seguito dell'evoluzione della situazione in Ucraina, dalla notte scorsa sotto attacco da parte della Russia, la riunione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta è iniziata ed è stata subito sospesa. Lo ha annunciato il presidente dell'Assemblea, ribadendo la sua "preoccupazione" per quanto sta accadendo. E' stata convocata una riunione dei capigruppo per esaminare la situazione e decidere come proseguire con i lavori.