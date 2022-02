Ritirate mozioni Lega su sede giudice di pace e Tpl

Presentate dalla Lega Vda, due mozioni sullo spostamento degli uffici del Giudice di pace in via Ollietti e sul Trasporto pubblico locale sono state ritirate in Consiglio Valle. La prima prevedeva il trasferimento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Aosta nell'immobile già sede del Tar e vicino al Tribunale di Aosta, liberando, eventualmente, anche alcuni uffici occupati dagli archivi regionali e dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti.

"La delocalizzazione degli uffici del Giudice di Pace in regione Borgnalle - ha detto Paolo Sammaritani - crea enormi disagi obbligando gli avvocati a trasferirsi anche più volte nella stessa mattinata da via Ollietti, dove si svolgono tutte le udienze del Tribunale, a regione Borgnalle e viceversa. Lo stesso vale per alcuni giudici che si sono trovati a operare in entrambe le sedi e questi continui spostamenti generano ritardi nello svolgimento dell'attività giudiziaria. Ricordo inoltre all'Aula che, proprio per evitare queste problematiche, il Presidente del Tribunale di Aosta ha indirizzato alla Regione, che è proprietaria degli immobili, delle richieste volte a considerare la possibilità di concentrare in un unico luogo le sedi degli uffici giudiziari presenti sul nostro territorio". Il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, ha chiesto il ritiro della mozione "a fronte dei passi avanti fatti in questo anno per trovare una soluzione a questo dossier".

La seconda mozione "sollecitava l'Assessore competente a dare applicazione agli articoli dei contratti regionali che disciplinano i casi di abbandono o sospensione del servizio di trasporto pubblico locale da parte del gestore, eseguendo d'ufficio il servizio, con diritto di rivalsa per le spese sostenute dalla Regione per garantire tutti i servizi minimi".

Il Presidente Lavevaz ha dichiarato che "le criticità ci sono state subito dopo l'introduzione dell'obbligo del green pass: la situazione, tuttavia, si è progressivamente quasi normalizzata e ad oggi nei bacini di alta e bassa Valle il servizio minimo è sempre garantito integralmente, mentre in centro Valle rimane l'anomalia nella Navetta verde (passa ogni 30 minuti invece di 20), che sarà sanata entro fine mese". "Quindi, vista questa situazione, gli uffici non ritengono - ha concluso - di dover ricorrere ad ulteriori operatori economici. I concessionari hanno messo in campo ogni forza possibile per garantire i servizi, a fronte di difficoltà oggettive, dovute non solo alla mancanza di autisti ma anche alle incombenze dettate dalla pandemia".