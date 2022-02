Turismo: Brunod, stupito da campagna invernale a febbraio

"Stupisce che le campagne pubblicitarie per la stagione invernale (social media e relativi strumenti di webmarketing destinate a promuovere il portale di booking valdostano) comincino a febbraio, mentre ora dovremmo già partire con la promozione di quella estiva 2022: suggeriamo all'Assessore di rivedere le tempistiche di programmazione per migliorare i risultati". Lo ha detto in aula Dennis Brunod (Lega Vda) che ha presentato un'interpellanza sulla promozione via web dell'immagine turistica della Valle d'Aosta.

"È importante che si mettano in campo nuove risorse - ha aggiunto - ma è altrettanto fondamentale che ci sia l'impegno a utilizzare i canali strategici per sfruttare al meglio i nostri investimenti nel settore. I grandi traguardi si ottengono se si mettono le risorse al posto giusto, con la corretta programmazione e con le giuste proporzionalità". La replica dell'assessore Jean-Pierre Guichardaz: "La nostra scelta negli ultimi due anni è stata quella di comunicare contenuti emozionali e di marca, rivolgendoci prioritariamente al pubblico italiano con spot televisivi, pur affiancando alla televisione altri canali di comunicazione (tra cui l'online). Agli annunci testuali sponsorizzati nei risultati dei motori di ricerca, abbiamo perciò preferito formati pubblicitari online innovativi e di grande impatto, che richiamassero anche gli spot televisivi. I risultati di una recente ricerca Ipsos attestano che la nostra è stata una scelta corretta, infatti per la prima volta la Valle d'Aosta è entrata tra le prime cinque destinazioni più ricercate in Italia per una vacanza invernale.

Più precisamente al 3° posto. Un'ulteriore conferma sulla correttezza della scelta arriva anche dai dati delle presenze turistiche.