Trasporti, amianto rallenta lavori in traforo Monte Bianco

Durante i lavori di sistemazione e manutenzione della galleria del traforo del Monte Bianco è stata trovata una ridotta quantità di amianto. Lo ha riferito in Consiglio Valle l'assessore Luciano Caveri, rispondendo ad un'interrogazione di Pour l'Autonomie e precisando che, di conseguenza, lo svolgimento delle opere subirà dei rallentamenti.

"La situazione relativa ai continui lavori di manutenzione sul Tunnel du Mont-Blanc - ha detto Augusto Rollandin (PlA) - è al tal punto problematica che si fa una grande difficoltà ad individuare un periodo di tempo continuativo in cui la circolazione all'interno del traforo si sia svolta con regolarità nelle ore diurne e notturne, dato che i continui lavori di manutenzione impongono rallentamenti e interruzioni che spesso e volentieri si dilatano anche oltre i tempi previsti, causando un danno significativo alla nostra economia in ragione dell'impatto sui flussi di merci e di turismo". Poi ha aggiunto: "Oltre all'amianto, secondo una segnalazione che ci è giunta sono stati utilizzati per i lavori dei materiali non sempre rispondenti alle esigenze che erano state enunciate al momento dell'appalto, andando a costituire motivo di altre e assommabili difficoltà. Ritengo quindi che sia giunto il momento di avviare presso le Commissioni competenti un'indispensabile valutazione attenta e compiuta che sia in grado di valutare come si sta agendo nel presente e come si intenda muoversi per risolvere le evidenti criticità".