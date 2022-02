Schermaglie Aggravi-Caveri su modifica statuto Finaosta

Il Consiglio Valle ha approvato -con 19 voti a favore e l'astensione dell'opposizione - una modifica dello Statuto della società finanziaria regionale Finaosta Spa.

Il testo adegua lo Statuto di Finaosta alla legge regionale 16/2021 (approvata dal Consiglio a luglio 2021), con particolare riguardo all'ampliamento dell'oggetto sociale della Società.

Schermaglie in aula tra Stefano Aggravi (Lega Vda) e l'assessore Luciano Caveri. : "Queste modifiche sono state preventivamente comunicate alla Banca d'Italia - ha detto Caveri - e completano un ciclo di scelte fatte, che permettono di allargare a soggetti nuovi cui l'attività di Finaosta sarà indirizzata. Vi sono poi modifiche di natura più tecnica, tra le quali i requisiti per la nomina del Consiglio di amministrazione, la sua convocazione, l'adeguamento alle nuove tecnologie".

Soffermandosi sulle nomine effettuate a settembre 2021 del Consiglio di amministrazione di Finaosta, Aggravi ha osservato: "Il percorso per la nomina del nuovo CdA ha un problema di coerenza con le norme e i regolamenti allora vigenti. Lo Statuto sino ad oggi in vigore resta quello dell'aprile 2018 (quello del Presidente laureato), eppure si è scelto di seguire le nuove disposizioni nazionali (cui le norme regionali si sono adeguate) che hanno allargato la platea degli aventi diritto optando per l'esperienza piuttosto che per la combinazione con determinati titoli. La coerenza di norme, statuto e bando è stata tenuta in considerazione o è bastato dire che il decreto ministeriale prevedeva requisiti più ampi? In tal caso a che serve lo Statuto di una società? Secondo noi, forma e sostanza costituiscono due binari che non possono vivere di vita propria, soprattutto in questi ambiti". La replica di Caveri: "I passaggi sono stati fatti tutti correttamente e sono stati anche confermati dalla Banca d'Italia: se si adombra l'idea che tutto sia stato fatto per far diventare Presidente un non laureato, è una malizia che non si capisce. La classica tempesta in un bicchiere d'acqua".

Mauro Baccega (Misto) ha sostenuto che "il dibattito odierno ha alimentato non pochi pensieri, il collega Aggravi ha evidenziato aspetti preoccupanti: noi dobbiamo avere la tranquillità di votare certi atti, che oggi qui non ci sono". Infine Aurelio Marguerettaz (Uv) ha ribadito che "la nomina del Consiglio di amministrazione non ha nulla a che vedere con la modifica statutaria: sono due passaggi diversi. Non è il Consiglio regionale che nomina il CdA: oggi dobbiamo solo approvare delle modifiche allo Statuto".