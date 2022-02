Sanità: Guichardaz, per relazione su corruzione non va tutto bene

L'assessore alla Sanità Roberto Barmasse "ci ha informati che in base all'audit va tutto bene, ma la relazione sulla prevenzione della corruzione dice altro". Lo scrive sul suo profilo Facebook la consigliera Erika Guichardaz, che si riferisce all'audit nato dalle indagini "sulla sanità valdostana che parlavano di un diffuso sistema clientelare che sembrava coinvolgere diversi soggetti politici, dirigenti e dipendenti". Nella relazione "annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 2021 vengono evidenziate: sei segnalazioni per episodi di cattiva amministrazione rispetto all'acquisizione e progressione del personale, a provvedimenti ampliativi della sfera giuridica e ad incarichi e nomine; una reputazione dell'ente diminuita in ragione dell'emergenza che ha fatto emergere tutte le criticità delle organizzazioni sanitarie - scrive Guichardaz -, tre denunce riguardanti eventi corruttivi a carico di dipendenti a cui sono stati destinati tre procedimenti penali non ancora conclusi". Inoltre, sono segnalati "otto procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi a carico dei dipendenti". Dati, scrive ancora Guichardaz, "parziali visto che diverse attività di controllo non si sono potute espletare in toto vista la carenza di personale e l'emergenza pandemica".