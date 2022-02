Regione, manca copertura per acquisto castello Introd

"Dal punto di vista storico-culturale, lo studio condotto dagli uffici ha dato risultati positivi: il castello di Introd ha un ruolo importante per la nostra regione e vi è la possibilità di una fruizione rapida della struttura, che è già utilizzata per altre attività.

Riguardo alla sostenibilità economica, attualmente non vi è la copertura economica né per far valere la prelazione né per una possibile gestione futura del castello". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, rispondendo in aula ad un'interrogazione a risposta immediata dal gruppo Pcp sull'ipotesi di acquisto del castello di Introd.

"È positivo che l'analisi dia buone conferme sul valore storico del castello - ha replicato Chiara Minelli (Pcp) - mentre sul fatto che non siano conclusi gli studi sulla sostenibilità economica non siamo per nulla soddisfatte: ci auguriamo che a fronte della ulteriore verifica ci possa essere una richiesta di ampliamento del periodo del diritto di prelazione, per fare tutte le valutazioni necessarie. La mancata acquisizione di una struttura che ha dimostrato di essere un atout per la Valle sarebbe una notizia negativa. Da novembre ad oggi, ci aspettavamo che queste analisi fossero state compiute".