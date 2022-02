Lavevaz, Lega chiede rimozione Green pass ma l'ha introdotto

"Il gruppo Lega Vda chiede alla Giunta regionale di intercedere per modificare uno strumento normativo introdotto dal Governo nazionale di cui fa parte anche la Lega. Il green pass, unitamente al vaccino, è stato lo strumento per il quale stiamo uscendo dalla pandemia. Chiederò di togliere tutte le limitazioni quando queste non saranno più necessarie e la situazione sanitaria lo consentirà. Le valutazioni in merito saranno fatte dai comitati scientifici e tecnici". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, rispondendo in aula ad un'interrogazione a risposta immediata presentata da Andrea Manfrin (Lega Vda) in merito alla rimozione delle restrizioni collegate alla pandemia da Covid-19.

"I Ministeri di competenza della Lega non si occupano di sanità" ha replicato Manfrin, aggiungendo: "Il suo intervento insieme a quello degli altri Presidenti di Regione presso le istituzioni competenti, è importante per ottenere le risposte auspicate. Lei ritiene che la rimozione delle restrizioni avverrà quando i comitati tecnici lo riterranno opportuno, per noi, invece, la data è quella del 31 marzo".