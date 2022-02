Casa: Baccega accusa, alloggi Erp vuoti da 14 mesi a Morgex

"Siamo in presenza di alloggi vuoti da 14 mesi: se si aspettano le risorse nazionali per mettere a posto questi alloggi, c'è qualcosa che non funziona. Notiamo che c'è un blocco totale dell'attività: 569 nuclei sono in attesa di alloggio e non ci sono le risorse per mettere a posto alloggi sfitti". E' l'accusa lanciata in Consiglio regionale da Mauro Baccega (gruppo Misto) che ha presentato un'interrogazione a risposta immediata sull'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a Morgex.

"Nel comune di Morgex - ha replicato l'assessore alle politiche sociali, Roberto Barmasse - Arer dispone di due alloggi di edilizia residenziale pubblica attualmente sfitti, tuttavia questi non sono assegnabili in quanto sono previsti lavori di manutenzione che potranno essere finanziati quando avremo le risorse dal Ministero". Risposta definita "irricevibile" da Baccega.