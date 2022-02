Massimiliano Ossini e Paola Pezzo Amis de la Vallée d'Aoste

Il conduttore televisivo e scrittore Massimiliano Ossini e la due volte campionessa olimpica di mountain bike Paola Pezzo saranno i due nuovi Amis de la Vallée d'Aoste. Verranno insigniti durante la cerimonia che si terrà domenica 27 febbraio nella sala Viglino di Palazzo regionale, in occasione delle celebrazioni per il 76/o dell'Autonomia, il 74/o dello Statuto speciale e della Festa della Valle d'Aosta. Le onorificenze di Chevalier de l'autonomie saranno assegnate al pittore Etto Margueret, a Dante Berthod, consigliere nazionale Fisi, e a Carlo Chatrian, direttore artistico del Festival di Berlino.

Nell'occasione avverrà anche la consegna delle onorificenze del 2021, slittata l'anno scorso per via dell'emergenza sanitaria: agli Amis de la Vallée d'Aoste Francesco Oberti, imprenditore di Alessandria, e Léonard Gianadda, mecenate svizzero di Martigny, e ai Chevaliers de l'Autonomie Guido Diémoz, scultore, Giuseppe Bosonin, imprenditore di Donnas, e alla campionessa azzurra di sci alpino Federica Brignone.

L'invitata d'onore è la presidente del parlamento della Catalogna, Laura Borràs y Castanyer. Durante la cerimonia interverranno i presidenti della Regione, Erik Lavevaz, del Consiglio Valle, Alberto Bertin, e del Cpel, Franco Manes.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta sui canali YouTube della Regione (www.youtube.com/user/RegVdA) e del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda), sul sito www.consiglio.vda.it , e sul canale televisivo 13 del digitale terrestre, Tv Vallée.