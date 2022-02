Note dal Cammino Balteo, sei eventi tra trekking e musica

Sei tappe all'insegna della musica, dal 16 al 25 aprile prossimi, nei territori di Arnad, Bard, Donnas, Lillianes, Perloz e Pontboset, sulle tracce della storia in luoghi di grande fascino, ma poco conosciuti, come castelli e chiese: sono gli ingredienti del progetto 'Note dal cammino Balteo', ideato da Office régional du Tourisme, Consiglio regionale della Valle d'Aosta e associazione Lingotto Musica.

L'obiettivo è valorizzare con trekking animati l'itinerario escursionistico del Cammino Balteo che percorre bassa e media Valle d'Aosta.

Si parte nel fine settimana pasquale, con l'Ensemble di fisarmoniche e il gruppo di ottoni Trio Triumvibrass del Conservatoire de la Vallée d'Aoste ad aprire la rassegna presso il Santuario della Madonna della Guardia di Perloz, sabato 16 aprile.

"La particolarità di questa iniziativa è quella di combinare la forza attrattiva della musica alla scoperta dei nostri luoghi e siti culturali per una memorabile esperienza a tutto tondo", ha detto in conferenza stampa il presidente del Consiglio Valle, Albert Bertin.

"Il prodotto che vogliamo veicolare, il Cammino Balteo, ha un potenziale enorme, intercetta persone interessate alla cultura e al turismo lento", ha sottolineato l'assessore al Turismo, Jean Pierre Guichardaz.