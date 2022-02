Arriva in aula modifica statuto Finaosta

La modifica dello Statuto di Finaosta Spa è uno dei punti al centro della prossima riunione del Consiglio regionale, convocato per mercoledì 23 e giovedì 24 febbraio con un ordine del giorno composto da 50 oggetti, di cui un atto amministrativo, 11 interrogazioni, 25 interpellanze e 8 mozioni.

In merito all'attività ispettiva, sei interrogazioni sono state depositate dal gruppo Lega Vda (sequestro di mascherine da parte della Guardia di finanza nell'estate 2021; scelta di concedere in regime "de minimis agricolo" gli aiuti per la partecipazione a concorsi zootecnici; modalità operative di supporto nei confronti degli enti locali per i bandi finanziati con fondi Pnrr; risultanze dell'ultima riunione della Commissione risorse naturali del Comitato europeo delle Regioni; riapertura al traffico del tratto di strada regionale che collega Saint-Nicolas con l'abitato di Vetan; trasferimento del reparto di psichiatria presso l'ospedale Parini di Aosta), una del gruppo Pour l'Autonomie (lavori di manutenzione del tunnel del Monte Bianco), due del gruppo Progetto Civico Progressista (risultati delle verifiche periodiche per il proseguimento della sperimentazione dell'anticipo scolastico anche per l'anno 2022-2023 e audit interno all'Usl sulla corretta applicazione dei regolamenti aziendali in materia di attribuzione e mantenimento di incarichi apicali), due del consigliere Mauro Baccega del Gruppo misto (realizzazione di una struttura coperta per gli sport equestri ad Aosta e costi del servizio di riscaldamento negli edifici pubblici regionali e nelle scuole).

Delle 25 interpellanze iscritte, 16 sono del gruppo Lega Vda, tre del gruppo Pour l'Autonomie, cinque del gruppo Progetto Civico Progressista e una del consigliere Baccega.

Per quanto riguarda l''attività di indirizzo, cinque mozioni sono del gruppo Lega VdA, due sono congiunte tra i gruppi Lega VdA, Misto (Baccega) e Pour l'Autonomie e una congiunta dei gruppi Pcp, Lega VdA e Pour l'Autonomie.