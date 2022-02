Opposizioni all'attacco, maggioranza teme caduta

Le opposizioni in Consiglio Valle vanno all'attacco della maggioranza, accusata da Pcp di "essere in affanno e, con la paura di non reggere durante le votazioni in Consiglio regionale, non accetta le proposte costruttive della minoranza, limitando di fatto il dibattito". Il riferimento è alla mancata iscrizione di due risoluzioni che avevano presentato in aula: riguardavano la riapertura delle visite ai parenti nelle Rsa e l'estensione della indennità Covid-19 a tutti i lavoratori che hanno operato durante la pandemia (come il personale del J.B. Festaz). "Il vuoto di idee e il timore di cadere è ormai evidente sia nelle sedute del Consiglio sia nella convocazione delle Commissioni, la cui attività è limitata e poco incisiva", aggiungono Erika Guichardaz e Chiara Minelli.

"Dietro al rifiuto di discutere temi spinosi, si cela il timore che nella segretezza del voto emergano le contraddizioni e i malcontenti di una maggioranza in liquefazione, al cui interno si stanno consumando vere e proprie lotte tribali", sostengono in una nota congiunta Lega Vallée d'Aoste, Pour l'Autonomie e il consigliere Baccega (Gruppo misto, referente di Forza Italia). Sono quattro le risoluzioni per le quali "il presidente della Regione, a nome della sua maggioranza, ha rifiutato l'iscrizione in aula" con "giustificazioni pretestuose". Nello specifico riguardavano una misura di sostegno economico al caro bollette per i valdostani in difficoltà, l'impegno - insieme al Comune di Aosta - per il riconoscimento dell'indennità Covid-19 al persone oss del J.B.

Festaz, una misura per l'assistenza psicologica e un impegno per scongiurare i disservizi nel trasporto pubblico locale. Per questo "la maggioranza, ancora una volta, si sottrae al confronto democratico su argomenti urgenti e forse troppo scottanti".