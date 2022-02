Covid: Spelgatti, prevedere visite ricoverati al Parini

"Molti ospedali e molte Regioni hanno deliberato per rendere possibili le visite dei parenti ai malati di Covid, soprattutto in terapia intensiva. Non morire in solitudine dovrebbe essere una priorità per l'Amministrazione: la Giunta in Valle d'Aosta non ha mai preso in considerazione questa possibilità così come l'ospedale, in autonomia, non si è mai organizzato in tal senso. Morire da soli è la cosa più terribile che ci sia: tutti i nostri sforzi dovrebbero essere tesi affinché questa situazione non si verifichi". Lo ha detto in aula la consigliera Nicoletta Spelgatti (Lega Vda), presentando un'interrogazione sulla possibilità di prevedere visite ai pazienti Covid ricoverati in ospedale.

"Sono conscio della dolorosa situazione in cui si trovano i parenti, soprattutto nei casi di pazienti gravi, e - ha replicato l'assessore regionale alla sanità, Roberto Barmasse - ci stiamo confrontando con i responsabili dei reparti interessati per trovare delle modalità che, garantendo tutela e sicurezza dei congiunti, permettano la visita, almeno ai pazienti più gravi".