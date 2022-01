Sanità: guardie mediche, in 3 mesi quasi 600 turni scoperti

Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre nel distretto sanitario 1 sono rimasti scoperti 289 turni di continuità assistenziale (Cogne 114, Morgex 96 e Saint-Pierre 79); nel distretto 3 sono stati 87 (Antey 58 e Châtillon 29) mentre nel distretto 4 sono stati 96 (Brusson 50, Gaby 24 e Verrès 22). Ad Aosta, nel mese di ottobre sono rimasti scoperti 65 turni (fra Aosta 1, 2 e 3); a novembre 49 (Aosta 1 e 2) e a dicembre 12 (Aosta 1 e 2).

Il dato è emerso a seguito di un'interpellanza della consigliera Pcp Erika Guichardaz, che nel chiedere un aggiornamento relativo all'ultimo trimestre ha anche sottolineato - illustrando le analisi del Tavolo Sanità di Pcp relativo ai primi nove mesi dell'anno - come a settembre si fosse "raggiunto un picco del 45 per cento di turni scoperti, su 15.000 accessi all'anno solo 770 sono stati inviati in ospedale". I medici di continuità assistenziale rappresentano un prezioso "filtro sul territorio rispetto all'ospedale", ha proseguito. Altro dato illustrato da Guichardaz riguarda la percentuale, sempre relativa ai primi mesi dell'anno, "rispetto al totale delle prestazioni: 30% sono visite ambulatoriali, 13 solo prescrizioni, 13 % visite domiciliari e solo il 5 % invio in ospedale e 28 % consulenza telefonica".