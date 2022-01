Sanità: Barmasse, profonda riorganizzazione con Piano salute

"Il Piano della salute e del benessere sociale, in fase di definizione, vede una profonda riorganizzazione del territorio e dei suoi servizi. Con le case di comunità ad alta, media e bassa intensità, con gli ospedali di comunità e con la centrale operativa territoriale, si compie il nuovo disegno dell'assetto dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale". Lo ha detto l'assessore regionale alla sanità, Roberto Barmasse, rispondendo in aula ad un'interrogazione a risposta immediata presentata da Mauro Baccega (gruppo Misto) sull'aggiornamento del Piano regionale per l'emergenza.

"I servizi - ha aggiunto - saranno accompagnati dalle nuove disposizioni organizzative della medicina convenzionata in fase di aggiornamento. Questa riorganizzazione si inquadra nella missione 6 del Pnrr, la quale prevede anche per la nostra regione degli importanti investimenti. Per quanto riguarda il Piano regionale per l'emergenza sono sempre stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa che sono regolarmente monitorati a livello ministeriale".