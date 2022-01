Scuola: Guichardaz, pandemia ha portato a galla problemi

"La pandemia ha portato a galla problematiche già incancrenite da moltissimi anni, e l'edilizia scolastica e il trasporto degli studenti sono fra queste". Lo ha detto la consigliera Erika Guichardaz (Pcp) presentando un'interrogazione sui lavori di ristrutturazione di edifici scolastici.

"La mancanza di aule, di laboratori e di palestre - prosegue - richiedono inutili e costosi trasferimenti degli alunni da una parte all'altra della città, con perdite importanti di ore di lezione. Per fortuna, grazie al Ministro Speranza, fino al 10 febbraio i ragazzi potranno spostarsi da una sede all'altra, ma invitiamo l'Assessore ad occuparsi di questo delicato problema affinché dall'11 febbraio non si ricada nella stessa criticità.

Essere autonomisti significa tenere conto delle nostre peculiarità: lavarsene le mani è un po' troppo facile. Che il Covid costituisca un perfetto alibi per chi ha voglia di temporeggiare lo abbiamo constatato in tanti campi e il campo della politica è esemplare. Ci sono classi e istituzioni di serie A, che svolgono tranquillamente le loro attività nei laboratori e nelle palestre, mentre altre non possono farlo".

La replica dell'assessore Luciano Caveri: "Riguardo alle problematiche del trasporto degli allievi, la situazione è stata caotica a causa delle diverse disposizioni statali in materia di trasporti, ma ora è stato confermato che fino al 10 febbraio è consentito agli studenti l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico con mascherine Ffp2 al di fuori degli obblighi esistenti per tutto il settore trasportistico: abbiamo rassicurato i dirigenti scolastici in merito. Ci auguriamo di avere un'interlocuzione con il Ministro Speranza affinché dopo il 10 febbraio non si vada a complicare ulteriormente la vita alle persone".

"I lavori riguardanti il Liceo Bérard di avenue des Commis - ha aggiunto - sono suddivisi in due stralci: il primo, che riguarda il piano interrato, è in fase di realizzazione e la sua ultimazione è prevista entro la fine del 2022; per il secondo stralcio, relativo ai piani fuori terra, il progetto sarà presentato entro la primavera di quest'anno, quindi si procederà all'appalto con una previsione di inizio lavori entro la primavera del 2023. Riguardo, invece, al recupero dell'ex Liceo Maria Adelaide di via Torino, entro i primi mesi dell'anno saranno avviate le procedure per il primo livello di progettazione, ma stiamo valutando la possibilità di candidare l'intervento al bando pubblicato per l'utilizzo dei fondi del Pnrr, che prevede investimenti per la costruzione di nuove scuole attraverso ristrutturazione di vecchi edifici. In merito, infine, allo stato della progettazione dell'edificio sede del Manzetti, è stato trasmesso a novembre scorso il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che prevede una spesa complessiva di 16 milioni di euro: si sta riflettendo su di un diverso utilizzo dell'immobile con abbattimento e ricostruzione".