Rifiuti: aggiornamento Piano Vda, commissione avvia iter

La terza Commissione "Assetto del territorio" ha avviato l'esame del disegno di legge di aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2022-2026, nominando il suo presidente Albert Chatrian relatore del provvedimento.

"Dopo aver sentito l'illustrazione da parte del Presidente della Regione accompagnato dai dirigenti e dal progettista - dice Chatrian - abbiamo deciso di procedere con alcune audizioni: dapprima sentiremo il Consiglio permanente degli enti locali, quindi i Comuni che hanno presentato delle osservazioni al Piano, ossia Issogne, Aymavilles, Champdepraz e Jovençan. In queste audizioni saremo sempre affiancati dai dirigenti regionali e dal progettista dell'aggiornamento del Piano: si tratta, infatti, di una questione prevalentemente tecnica che, inevitabilmente, ha impatti politici che vanno considerati".

Secondo Chatrian "l'approvazione di questo Piano è fondamentale: si tratta di uno strumento di pianificazione e di programmazione per il raggiungimento degli ambiziosi traguardi definiti dal pacchetto europeo di economia circolare. Mai come in questo momento è importante mettere in campo tutte quelle misure per il riciclo della materia, puntando sempre più sulla qualità piuttosto che sulla quantità del rifiuto".