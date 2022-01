Pour l'Autonomie, necessario nuovo sostegno concreto al turismo

"Visto questo preoccupante stato di cose è indifferibile l'esigenza di dare al settore turistico un nuovo sostegno concreto, inteso sia come aiuti economici che come agevolazioni fiscali, che gli permetta di superare il momento di crisi e di continuare ad offrire quei servizi turistici attrattivi a livello sia nazionale che internazionale, che fanno parte della nostra storia e sono una delle risorse più importanti della nostra economia". E' quanto chiede il gruppo consiliare Pour l'Autonomie, che sull'argomento ha presentato un'interpellanza, aggiungendo: "Riteniamo indispensabile che il termine della sospensione del pagamento dei mutui Finaosta, ad oggi previsto per il 31 ottobre 2022, debba essere non solo prorogato ma anche ampliato all'esenzione almeno parziale della quota interessi".

"Siamo una Regione montana - evidenziano i consiglieri Marco Carrel e Augusto Rollandin - con impianti sciistici e strutture turistiche di rilevanza internazionale. Dopo una passata stagione invernale segnata dalle chiusure forzate, quella presente è caratterizzata da una costante crescita di disdette e cancellazioni estese a tutto il primo quadrimestre 2022, con conseguente forte contrazione di presenze e di arrivi di turisti, soprattutto dall'estero. Ad oggi purtroppo dobbiamo prendere atto di un diffuso stato di crisi del comparto turistico: tutte le strutture ricettive rimaste aperte stanno soffrendo per il calo di turisti e di conseguenza delle entrate, che si concentra nei periodi di vacanza ma anche e soprattutto nelle fasi della mezza stagione in cui prima si poteva contare sulle settimane bianche tanto care ai visitatori nazionali ed esteri. Per contro si ritrovano a dover far fronte alle spese di gestione, ai costi del personale che sono lievitati in ragione di una maggiore difficoltà di reperimento, e a un impegno di aggiuntive risorse economiche per il controllo del rispetto delle normative in vigore a livello nazionale".