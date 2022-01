Quirinale, Bertin: 'anomalia un solo delegato per Valle d'Aosta'

(ANSA) - AOSTA, 05 GEN - Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta si riunirà il prossimo 12 gennaio per designare il delegato per eleggere il presidente della Repubblica. Nel frattempo il presidente dell'assemblea, Albert Bertin (Federalisti Progressisti - Partito Democratico), ha criticato su Twitter la presunta disparità rispetto alle altre regioni riguardo al numero di 'grandi elettori'.

"Diversamente da tutte le altre Regioni - scrive Bertin - che ne hanno tre, la Valle d'Aosta può eleggere un solo delegato.

Una stridente anomalia che contrasta con il principio di rappresentanza istituzionale. Se si fosse voluto dare il giusto rilievo alla partecipazione delle istituzioni regionali, si sarebbe dovuta prevedere una rappresentanza uguale per tutte le Regioni". (ANSA).