Sci: Pcp, 'Pila-Couis? Non convince gigantismo'

"È condivisibile l'ammodernamento degli impianti esistenti, così come il nuovo assetto urbanistico e la viabilità nella zona di arrivo della telecabina di Aosta, ma non convince il gigantismo che vuole sorprendere e infrastrutturare pesantemente una cresta". Lo dichiarano le consigliere regionali di Progetto civico progressista, Chiara Minelli e Erika Guichardaz, che hanno depositato nella mattina di venerdì 31 dicembre 2021 le osservazioni alla procedura di Valutazione d'impatto ambientale redatte dal tavolo di lavoro promosso da Pcp per la realizzazione della nuova telecabina Pila-Couis.

"Si tratta - spiegano - di un ammodernamento sicuramente necessario, ma che appare privo di una visione generale e in cui risulta marginale lo sviluppo dell'intero comprensorio di Pila (e poco si dice su Cogne)".

Secondo le due consigliere regionali "le osservazioni presentate da Pcp puntano a rendere meno invasivi e più sostenibili gli interventi previsti, che seguono ancora modelli di sviluppo del passato, lontani da quanto prevede l'Agenda 2030, e che non prendono in considerazione opzioni alternative per evitare esboschi, sbancamenti importanti o per valorizzare gli edifici comunali esistenti, quali la ex Golf house, gli alpeggi e l'edificio di Plan de l'Eyve".