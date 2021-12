Mauro Baccega aderisce a Forza Italia

Il consigliere regionale ed ex assessore Mauro Baccega entra in Forza Italia. La decisione è stata ufficializzata in occasione di un incontro a Roma con il coordinatore nazionale del partito, Antonio Tajani, la senatrice Licia Ronzulli e la coordinatrice regionale di Forza Italia Valle d'Aosta, Emily Rini.

"Sono lieto della piacevole accoglienza - spiega Baccega - che la direzione nazionale di Forza Italia mi ha riservato, a dimostrazione della grande attenzione prestata ai territori, in particolare a quelli di montagna come la Valle d'Aosta. Oggi inizia il percorso di costruzione di un'area di centro che, nell'ambito del panorama politico valdostano, possa rappresentare i moderati liberali, federalisti e regionalisti".

Soddisfazione è espressa dalla coordinatrice regionale Emily Rini: "L'ingresso di Forza Italia all'interno del Consiglio Valle, con l'adesione di un esponente politico di spicco quale è Mauro Baccega, rappresenta un elemento estremamente importante, che dimostra come il nostro lavoro e la nostra presenza sul territorio stiano portando i frutti sperati".