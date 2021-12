Valle d'Aosta: Lavevaz, pronti correre dopo fine crisi Covid

(ANSA) - AOSTA, 13 DIC - "Abbiamo un piede dall'altra parte del fossato creato dal Covid: dobbiamo essere pronti, e soprattutto avere gli strumenti, per correre nel momento in cui avremo entrambi i piedi oltre l'ostacolo". Lo ha detto il presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, parlando dei disegni di legge di stabilità regionale, le sue disposizioni collegate e del bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022-2024.

"La programmazione finanziaria del 2022 e del prossimo triennio - ha spiegato - è ancora una programmazione di transizione, ma il bilancio guarda oltre per dare alla Valle d'Aosta gli strumenti necessari ad affrontare il post pandemia".

Secondo il presidente della Valle d'Aosta "per poter immaginare una ripresa stabile e di prospettiva, l'aspetto forse più importante è lo sviluppo economico, in particolare legato a corrette politiche di inclusione e del lavoro. Abbiamo immaginato di implementare e sviluppare anche il mondo della ricerca, considerando anche alcune eccellenze di livello internazionale che abbiamo in ambiti scientifici specifici sul nostro territorio. Non sempre i piccoli numeri e le piccole dimensioni sono un limite: a volte queste possono, al contrario, essere una opportunità. Vogliamo investire perché queste prospettive diventino realtà". (ANSA).