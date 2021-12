VdA: via libera II commissione a Defr e bilancio regionale

La seconda Commissione 'Affari generali' ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei gruppi Lega VdA e Pour l'Autonomie, sul Documento di economia e finanza regionale (Defr) e sulle leggi di bilancio della Regione per il triennio 2022-2024: la legge di stabilità regionale, le sue disposizioni collegate e il bilancio di previsione finanziario, di cui sono relatori i Consiglieri Antonino Malacrinò (FP-PD), per la maggioranza, e Stefano Aggravi (Lega VdA), per la minoranza.

"Oggi - dice Malacrinò - abbiamo condotto le ultime audizioni e abbiamo ascoltato le repliche del presidente della Regione e dell'assessore al Bilancio. Sono anche arrivate le osservazioni che avevamo richiesto ai sindacati oltre che quelle del Cpel, sulle quali faremo le opportune valutazioni direttamente in aula. Siamo soddisfatti del lungo percorso di audizioni e di confronto con i portatori di interesse: il clima era nettamente diverso rispetto allo scorso anno ed è stata espressa soddisfazione per le misure approvate nel corso del 2021, che hanno consentito all'economia di ripartire. È ancora un bilancio di transizione, legato sempre al perdurare della pandemia, motivo per il quale è stata data particolare attenzione alle risorse destinate alla sanità e al welfare".

Il Defr e le leggi di bilancio saranno portate all'attenzione del Consiglio Valle convocato da lunedì 13 a giovedì 16 dicembre.