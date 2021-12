Covid: VdA, prime adesioni ad appello per personale vaccini

"Stanno arrivando le prime adesioni, quindi il personale sta aumentando. L'ambizione è quella di arrivare ad aprire i centri vaccinali fino a mezzanotte sette giorni su sette, in particolare quello di Pollein". Lo ha detto durante il Consiglio Valle l'assessore alla Sanità Roberto Barmasse in merito all'appello lanciato nei giorni scorsi da lui stesso e dal direttore generale dell'Usl VdA Massimo Uberti che avevano rivolto "un invito a medici, biologi, farmacisti e personale delle professioni sanitarie (infermieri, assistenti sanitari, ostetriche, fisioterapisti) presenti in Valle d'Aosta ad aiutarci" nella campagna vaccinale. Barmasse e Uberti si sono rivolti in particolare "a professionisti in pensione e a liberi professionisti che siano disponibili per alcune settimane".