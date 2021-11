Regioni: gruppo Uv, rinegoziare contributo allo Stato

(ANSA) - AOSTA, 26 NOV - "L'impegno di chi tiene alla Valle d'Aosta dovrà essere ancora quello di confrontarsi con lo Stato per garantirci finanziamenti congrui ai tempi che stiamo vivendo e coerenti alle necessità del nostro territorio, partendo da una rinegoziazione del contributo che lo Stato continua a reclamare ogni anno alle casse regionali per un risanamento della finanza pubblica che oggi più che mai pare una richiesta pretestuosa, iniqua e incoerente se confrontata al mega indebitamento che l'Italia ha contratto per finanziare il Pnrr". Lo dice il gruppo consiliare dell'Union Valdôtaine in occasione del quarantesimo anniversario della legge statale 690/1981, 'Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta', quella che ha attuato il riparto fiscale dei 9/10 sui tributi riscossi dallo Stato sul territorio della più piccola regione italiana.

Quella legge, secondo il gruppo Uv per il quale il federalismo "non è un privilegio ma un'assunzione di responsabilità", ha "indubbiamente portato grandi cambiamenti nella nostra Regione. Una rivoluzione economica che ha avuto notevole effetto pure sul tessuto socio-culturale. Le risorse a disposizione crebbero in maniera considerevole e furono ulteriormente incrementate, a partire dal 1993, dal trasferimento sostitutivo dell'Iva d'importazione. A grandi disponibilità, in parallelo si sono affiancate, giustamente, ulteriori competenze trasferite dallo Stato alla Regione" i cui costi sono "interamente in capo all'Amministrazione regionale".

(ANSA).