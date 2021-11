Violenza donne, Pcp chiede impegno forte e iniziative concrete

"Impegno forte e iniziative concrete": è quanto chiede il gruppo consiliare di Pcp in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. "E' l' occasione per far emergere i dati di questo fenomeno - si legge in una nota - che non diminuisce, ma che al contrario registra sempre preoccupanti aumenti. Anche in Valle d'Aosta i dati riferiti al fenomeno della violenza di genere continuano ad essere importanti; in particolare si segnala un aumento degli accessi ai servizi deputati alla presa in carico delle donne vittime di violenza da parte delle più giovani".

"Sono dati che fanno comprendere che la violenza contro le donne è purtroppo un fenomeno strutturale e culturale di carattere sistemico - dicono le Consigliere di Pcp Erika Guichardaz e Chiara Minelli - e quindi deve superare quel carattere di straordinarietà con cui è stato trattato fino ad oggi. Per queste ragioni si chiede al Governo regionale un impegno forte per approvare al più presto il Piano triennale degli interventi a contrasto della violenza di genere 2021-2023, necessario per realizzare politiche attive, nonché a valutare di assumere iniziative concrete, tese a garantire una rete di servizi stabile e a prevedere azioni di sensibilizzazione e prevenzione.

Nella bozza di Piano regionale per la salute e il benessere sociale, strumento di programmazione 2022-2025, non ritroviamo al momento nulla di concreto in proposito e ad oggi il bando per il finanziamento di progetti antiviolenza, di prevenzione e informazione contro la violenza di genere ai sensi della legge regionale 4/2013 ci risulta non essere ancora stato pubblicato.

La piena parità tra uomini e donne passa anche dalle azioni finalizzate al miglioramento dei dati rispetto a questo fenomeno".