Iniziato in commissione esame leggi bilancio

La seconda Commissione "Affari generali" del Consiglio Valle ha iniziato l'esame delle leggi di bilancio della Regione per il triennio 2022-2024. Antonino Malacrinò (FP-PD) è stato nominato relatore di maggioranza e Stefano Aggravi (Lega VdA) relatore di minoranza.

La legge di stabilità regionale e le sue disposizioni collegate, il bilancio e il Documento di economia e finanza regionale sono stati illustrati dal Presidente della Regione, Erik Lavevaz, e dall'Assessore alle finanze, Carlo Marzi.

«Con la riunione di oggi - spiega Malacrinò - abbiamo fatto una prima programmazione, prevedendo di audire nelle giornate di lunedì e martedì gli Assessori regionali, Finaosta, la Chambre, il Csv, le associazioni di categoria e dei consumatori, mentre venerdì sentiremo le organizzazioni sindacali ed eventuali ulteriori soggetti".

Il bilancio della Regione pareggia sulla cifra di un miliardo 542 milioni per il 2022, un miliardo 516 milioni per il 2023 e un miliardo 460 milioni per il 2024.