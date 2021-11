In aula si affronta incompatibilità consiglieri regionali

L'istanza presentata da Alberto Zucchi - coordinatore regionale di Fratelli d'Italia - nella sua qualità di elettore della regione per l'avvio delle procedure di adozione della deliberazione di accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità sopravvenuta nei confronti di alcuni Consiglieri regionali è uno degli argomenti al centro della prossima riunione del Consiglio Valle, convocata per mercoledì 1 e giovedì 2 dicembre. L'ordine del giorno è composto da 44 oggetti.

L'Assemblea tratterà anche il progetto di bilancio di previsione del Consiglio Valle per il triennio 2022-2024e il disegno di legge per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione e per la ratifica delle variazioni di bilancio.

Per quanto riguarda l'attività ispettiva, sono state depositate nove interrogazioni, di cui otto a firma del gruppo Lega Vda (contributo regionale alla richiesta del Ministro della transizione ecologica per l'assunzione di responsabilità politica sul divieto di immissione in Italia di alcune specie ittiche alloctone; incontro riguardante il futuro della scuola di Ruelle nel comune di Montjovet; versamento delle indennità previste per gli studenti delle scuole superiori di Verrès che hanno concluso lo stage formativo nei progetti di tirocinio; stato delle interlocuzioni con Trenitalia e Rfi per la riapertura della linea Aosta/Pré-Saint-Didier; trattativa tra Regione e Rfi sulla possibilità di deroghe al divieto di edificazione in prossimità della ferrovia; problemi di applicazione del green pass per l'utilizzo di alcuni impianti di risalita quali mezzi di trasporto pubblico; inserimento nei Lea aggiuntivi regionali dell'esenzione per le terapie farmacologiche delle pazienti affette da endometriosi negli stati clinici di primo e secondo grado; cause del focolaio Covid-19 in una Rsa di Aosta) e una è del gruppo Pour l'Autonomie (possibilità di apertura degli impianti di risalita anche in zona arancione e rossa).

Ventitre le interpellanze presentate: 16 sono del gruppo Lega Vda, due del Consigliere Mauro Baccega (gruppo Misto), due del gruppo Pour l'Autonomie e tre del gruppo Progetto Civico Progressista.