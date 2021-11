Seconda commissione, ok riconoscimento debiti fuori bilancio

La seconda Commissione 'Affari generali' ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei gruppi Lega VdA e Pour l'Autonomie, al disegno di legge per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione, nominando relatore il presidente della Commissione, Antonino Malacrinò. Presentato dalla giunta regionale il 16 novembre, il testo si compone di tre articoli volti a "riconoscere - spiega Malacrinò - la legittimità di debiti fuori bilancio per un totale di 104 mila 464 euro derivanti da acquisizioni di beni e servizi e da sentenze esecutive, per i quali è necessario provvedere ai relativi impegni di spesa entro il 2021".

I commissari hanno inoltre approvato all'unanimità il progetto di bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2022-2024, depositato il 10 novembre: il documento prevede 8 milioni 700 mila euro annuali di entrate e spese effettive, escluse le partite di giro.

I due provvedimenti saranno iscritti all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Valle in programma mercoledì 1° e giovedì 2 dicembre.