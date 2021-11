Consiglio Valle organizza convegno contro violenza su donne

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta organizza, in collaborazione con il Centro donne contro la violenza, associazione vincitrice del Premio regionale per il Volontariato 2021, il convegno 'Non uno di più (perché la violenza sulle donne è un problema degli uomini)'.

L'incontro, in programma giovedì 25 novembre 2021alle 18 nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, sarà introdotto dal presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin.

Moderato da Anna Ventriglia, presidente del Centro Donne contro la violenza, e da Romaine Pernettaz, volontaria del Centro e libraia attivista, l'evento offrirà spunti di riflessione per parlare di violenza sulle donne, di libertà e di lotte, di fragilità e di resistenza: sono previsti l'intervento della scrittrice e blogger Roberta Marasco, oltre alla lettura di brani a cura di Verdiana Vono, Giulia Sartore e Francesca Zanin della compagnia teatrale Palinodie di Aosta.

Per la partecipazione, fino a esaurimento posti, è richiesta l'esibizione del Green pass ai sensi della normativa vigente in materia di salute pubblica.