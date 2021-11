Garante Minori, siano partecipi e protagonisti società

"Il fanciullo deve godere di una serie di diritti: crescere in famiglia, beneficiare di cure affettive, di servizi dedicati, di istruzione e cultura e, non da ultimo, il diritto al gioco e al tempo libero. Un minore, insomma, partecipe e protagonista della vita della società". Lo dichiara il Difensore civico della Valle d'Aosta, Enrico Formento Dojot, nelle sue funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, intervenendo in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

"I soggetti che, ciascuno per il proprio ambito di competenza, sono impegnati nella cura e nella tutela dei minori, hanno il compito di ispirarsi nella loro azione quotidiana alla Convenzione e alle sue singole disposizioni - conclude il Garante -. In particolare, occorre porsi all'ascolto dei minori che, spesso, non hanno voce propria, e rendersi interpreti autentici dei loro sentimenti, delle loro attitudini e delle loro aspirazioni".