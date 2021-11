Montagna: Caveri, visione centralistica in rapporti Regioni

"Le condizioni della montagna e la politica per la montagna sono un tema cardine della nostra autonomia, ma nei rapporti con le Regioni oggi si deve rilevare una visione centralistica. Le Regioni in effetti non sono entrate nel tavolo tecnico scientifico istituito dal Ministro Gelmini nel giugno scorso anche per rivedere il testo di legge sulla montagna del 1994. Ho avuto modo di sottolineare al Ministro la dimenticanza della consultazione delle Regioni, ho anche scritto al Presidente della Conferenza delle Regioni". Lo ha detto l'assessore regionale Luciano Caveri, rispondendo ad un'interpellanza sulla legge a favore delle aree montane presentata dalla Lega Vda.

"Sono quindi pervenute - prosegue Caveri - due bozze di legge, diversa una dall'altra, in cui emerge un atteggiamento paternalistico nei confronti delle Regioni, con uno sbilanciamento verso i Comuni. L'aspetto capitale che abbiamo affrontato nella nostra proposta è la questione della perimetrazione: dov'è la montagna? Purtroppo, il ragionamento paradossale che si sta profilando è che per la perimetrazione ci si basi sul reddito. Il Ministro ha annunciato che questa legge sarà collegata alla legge finanziaria, quindi dovrebbe essere approvata dal Consiglio dei Ministri in tempi stretti, senza che ci sia stata consultazione con le Regioni".

"Ci troviamo in un momento di passaggio - ha concluso Caveri - e nei prossimi giorni convocheremo il tavolo politico della Conferenza delle Regioni che presiedo in materia di montagna, per ribadire che non è possibile far nascere come un fungo una proposta di legge su un tema così dibattuto come la montagna.

Lungi da me chiudere la dialettica col Ministro e il mio intento resta quello di condividere col Consiglio, gli enti locali, e il mondo economico locale gli sviluppi della questione".

La replica di Stefano Aggravi: "Cercheremo di monitorare la situazione per non perdere delle occasioni che oggi possono davvero fare la differenza, aiutando dei territori in difficoltà. Nell'impalcatura complessa della regolamentazione di attuazione del Pnrr, sicuramente il Governo centrale ha dato priorità all'efficienza della spesa piuttosto che una maggiore condivisione con i territori, ma sulla montagna c'è la necessità di una maggiore condivisione con i territori. Come Regione, dobbiamo quindi cercare di fare la nostra parte, proponendo contributi. Non vogliamo sminuire le buone intenzioni del Ministro Gelmini che, insieme ad altri esponenti del Governo nazionale come il Ministro Garavaglia, stanno dando rilievo alla montagna, come non succedeva da tempo".