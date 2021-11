Macellazione senza stordimento preventivo, approvata mozione

Il Consiglio Valle ha approvato - 32 voti a favore, un contrario (Andrea Padovani) e due astensioni (Pcp) - una mozione del gruppo Lega Vda, emendata in Aula su proposta dell'assessore Barmasse, riguardante il divieto di macellazione in cui non sia garantito lo stordimento preventivo dell'animale.

Il testo "impegna il Governo regionale ad avviare un'interlocuzione con lo Stato (con richiesta formale al Ministro competente, con il coinvolgimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dei Parlamentari valdostani) nella finalità di poter disporre, all'interno del territorio valdostano, il divieto di macellazione nel caso in cui non sia garantito lo stordimento reversibile dell'animale al fine di prevenirne la sofferenza".

"Nella tradizione islamica, la carne halal deve provenire da animali - ha spiegato Andrea Manfrin (Lega Vda) - che devono essere coscienti al momento dell'uccisione e devono morire per dissanguamento, provocato recidendo la trachea e l'esofago con una morte orribile, che procura inutili e atroci sofferenze all'animale. Tale pratica viene però consentita nel nostro Paese e, soprattutto negli ultimi anni, a causa dei notevoli flussi migratori, sono fiorite anche nella nostra regione le macellerie halal o kosher. È necessario evitare sofferenze agli animali".

"Disporre il divieto di macellazione con rito religioso - ha aggiunto l'assessore Barmasse - non rientra nelle competenze della Regione. Si tratta di una questione pregiudiziale tra libertà di religione e benessere animale, espressamente garantiti dalla Carta europea dei diritti fondamentali e dal Trattato per il funzionamento dell'Unione europea. Secondo la sentenza della Corte di giustizia europea, l'equilibrio è raggiunto con il cosiddetto stordimento reversibile, che evita sofferenze inutili per animali che devono arrivare intatti alla macellazione e morire per emorragia, secondo i dettami della religione ebraica e musulmana. Attualmente, nella nostra regione la macellazione religiosa non viene praticata, in quanto nessun macello autorizzato ha dato disponibilità ad ospitarla per le difficoltà organizzative che questa comporta".