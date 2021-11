Convocazione Commissione Paritetica, ok a mozione

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità una mozione - presentata dal gruppo Pour l'Autonomie - che impegna il Presidente della prima Commissione consiliare a convocare entro 30 giorni i componenti di parte regionale della Commissione Paritetica per un aggiornamento sulla tempistica e sulle priorità dei temi da affrontare.

"Riteniamo che non solo il Governo - ha affermato Marco Carrel (Pour l'Autonomie) - ma anche il Consiglio debba essere informato sui lavori, le tempistiche ipotizzate e le priorità della Commissione paritetica". Il Presidente della prima Commissione, Claudio Restano (GM), ha dato "la disponibilità a portare avanti questa tematica in Commissione senza dover passare in Consiglio: è vero che questa mozione ha una valenza più politica che pratica, ma ribadisco che non ci sono problemi a convocare i componenti di parte regionale della Commissione paritetica ogni volta che se ne presenti la necessità".