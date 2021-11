Ambiente: 3,7 mln anno valore filiera legno in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 18 NOV - "Il volume legnoso potenzialmente prelevabile nel quindicennio dai boschi valdostani, sulla base di una gestione forestale sostenibile, è stimato in circa 2,7 milioni di metri cubi, circa 181.000 metri cubi all'anno. Per l'intera superficie forestale (che è di circa 19 milioni di metri cubi), il valore del legno per l'avvio di una potenziale filiera del legno è stato stimato in circa 3,7 milioni di euro all'anno". Lo ha detto l'assessore all'agricoltura, Davide Sapinet, rispondendo ad un'interpellanza sul rilancio della filiera del legno presentata dalla Lega Vda.

"Dalla relazione finale dell'incarico affidato all'Istituto piante da legno e ambiente (Ipla) di Torino - ha aggiunto - i boschi in Valle d'Aosta sono aumentati di circa l'1% in un decennio; l'indice di boscosità (rapporto tra superficie territoriale e superficie forestale) della Valle d'Aosta è del 30%; considerando i soli boschi, questi coprono il 28,7% del territorio. I boschi di proprietà pubblica sono complessivamente il 40%, di cui circa il 90% comunali o consortili inseriti nei piani economici forestali. I boschi a potenziale gestione attiva risultano complessivamente l'80% del totale. Oltre metà dei boschi regionali è servito per l'accesso e l'esbosco (58% per i boschi in piani economici e 54% per i privati), indice che sale mediamente al 60% considerando solo quelli che hanno una potenziale gestione attiva".

"Lo studio - prosegue Sapinet - è un punto di partenza per analizzare le potenzialità e le criticità della filiera legno della nostra regione, sulle quali occorre un'ulteriore analisi sulle imprese forestali, un'indagine di mercato dei prodotti legnosi e delle condizioni di proprietà dei boschi privati e dei servizi ecosistemici. Oltre alla continuazione delle azioni già poste in essere, si prevede di presentare pubblicamente il lavoro svolto dall'Ipla al fine anche di promuovere il confronto tra i soggetti interessati e di sensibilizzare la cittadinanza sulla tematica. Sarà, inoltre, costituito un gruppo di lavoro per elaborare un testo di disegno di legge di recepimento dei principi dettati dal Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (TUFF) da sottoporre alla Giunta e successivamente al Consiglio regionale".

"Qualcosa si è mosso - ha replicato il consigliere Dino Planaz - ma si può fare di più. Importante poi che si sia riusciti a mettere in piedi un discorso collaborativo con le imprese, tuttavia si dovrebbe intervenire con maggiore rapidità: vanno bene gli studi, ma bisogna entrare nel concreto per evitare la perdita di appezzamenti. 5 milioni di euro per la filiera non sono molti, ma è un primo passo a testimonianza di un interesse per il rilancio della filiera". (ANSA).