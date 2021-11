Sci, approvata legge per sostegno investimenti impianti a fune

Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità il disegno di legge che prevede il sostegno degli investimenti nel settore degli impianti a fune. In dettaglio vengono stanziati 28 milioni e 360.000 euro per interventi sui comprensori sciistici, anche quelli più piccoli, e saranno destinati in buona parte all'ambito della sicurezza.

"Lo sci da discesa rappresenta per l'economia della Valle d'Aosta l'elemento trainante, capace di generare direttamente un fatturato di 80 milioni di euro e di creare un indotto che vale sei volte tanto" ha detto il relatore del provvedimento, Roberto Rosaire.

Il disegno di legge darà il via a Pila alla realizzazione del nuovo impianto funiviario Pila-Couis. "Con queste risorse - ha spiegato l'assessore regionale Luigi Bertschy - si darà vita all'obiettivo di rinnovare le infrastrutture di Pila, stazione importante in particolare per la città di Aosta". Erika Guichardaz (Pcp) ha aggiunto: "Anche in merito ai cambiamenti climatici in atto è importante diversificare l'offerta e valorizzare anche le stazioni dove non si pratica lo sci, che è importante ma occorre non dimenticare l'offerta complementare".