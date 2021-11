Revisione normativa su Erp, approvata mozione

Con 31 voti a favore e due astensioni (PCP) il Consiglio Valle ha approvato una mozione presentata da Mauro Baccega (gruppo Misto) e da Pour l'Autonomie, volta alla revisione della normativa regionale sull'edilizia residenziale pubblica.

Il testo, emendato in aula, intende impegnare il Presidente della Commissione consiliare competente ad attivare un confronto urgente sulle problematiche emerse in sede di applicazione della normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

"Una riflessione politica è necessaria - ha affermato Baccega - ma affrontare queste tematiche in Commissione è doveroso. Tante sono le questioni aperte: dalle anomalie di interpretazione della normativa alle procedure di decadenza, dalle graduatorie ferme ai risvolti sociali. L'attività di indirizzo e di controllo spetta alla Regione: bisogna iniziare subito, coinvolgendo l'Arer per prima. È un tema molto delicato, da affrontare con le dovute attenzioni". Andrea Manfrin (Lega Vda) ha evidenziato "l'esigenza di applicare la legge regionale 3/2013 sulle politiche abitative". "In particolare - ha aggiunto - sottolineo l'esigenza di provvedere alle procedure di decadenza dall'assegnazione e alla definizione della morosità incolpevole. Nel tempo, si sono anche verificati episodi di vandalismo e certamente vanno fatti più controlli sui comportamenti degli assegnatari".

«Le politiche abitative sono un settore articolato - ha osservato Chiara Minelli (Pcp) - e vanno affrontate nella loro complessità. In questo momento, la Regione deve mettere riparo all'ingiustizia del bando affitti del 2018, in cui, come accertato dal Tribunale di Torino, sono previste norme discriminatorie nei confronti dei cittadini stranieri.

Nell'ordinanza nei confronti dell'Amministrazione si stabilisce la riapertura del bando agli stranieri e la rettifica di quattro requisiti. Quindi, è corretto fare tutti gli approfondimenti richiesti dalla mozione, ma c'è una sentenza da applicare e su cui riflettere. Si è già aspettato troppo".

Infine l'Assessore alle politiche sociali, Roberto Barmasse, ha sottolineato: "La mozione tratta una tematica con una pluralità di aspetti: occorre una riflessione ad ampio spettro, assumere decisioni e stabilire gli indirizzi per i prossimi anni, con una visione integrata e globale, in sinergia con gli Enti locali e tutti gli attori coinvolti. Sinora, sono stati approvati interventi spot nei vari settori in cui si declinano le politiche abitative, non integrati fra loro. La revisione della legge regionale 3/2013 è l'occasione per rivedere il sistema di risposta al bisogno abitativo: in questi anni di applicazione sono emersi nuovi bisogni, sono apparse criticità".