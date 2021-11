Fp-Pd, nostro compito è aiutare comunità

"Questa settimana il Consiglio Valle e la Giunta regionale hanno dato il via libera ad alcune importanti misure a sostegno di imprese e famiglie, che si aggiungono a tutto quanto già fatto nel corso di questa Legislatura. Questo deve essere il nostro compito: adottare provvedimenti in favore della comunità. Ed è questo che i cittadini si aspettano dalla politica". E' quanto dichiarano in una nota i consiglieri regionali del gruppo Federalisti Progressisti-Partito Democratico, che precisano: "Il Governo regionale ha fatto partire la piattaforma che destina 11 milioni di euro a favore delle imprese turistiche a parziale copertura dei costi fissi; ieri, giovedì 11 novembre 2021, la seconda Commissione consiliare "Affari generali" ha invece espresso parere favorevole a due provvedimenti legislativi: il primo destina 28 milioni 360 mila euro a favore dei comprensori sciistici, anche minori, per il potenziamento e la riqualificazione dell'offerta al fine di incentivare l'economia montana. La seconda iniziativa invece destina 6 milioni di euro nel triennio a favore delle famiglie per l'acquisto di una prima casa: in questo caso, verranno rimborsati ai richiedenti parte degli interessi passivi su mutui contratti attraverso il sistema bancario".