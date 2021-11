Ecomafie e reati ambientali, seminario a Palazzo regionale

"Ecomafie e reati ambientali" è il titolo del seminario in programma venerdì 19 novembre, alle 18, nella Sala Maria Ida Viglino del Palazzo regionale di Aosta. Si tratta dell'ultimo di tre appuntamenti dedicati alla prevenzione dalle infiltrazioni mafiose, nell'ambito di un percorso formativo e informativo promosso dal Consiglio Valle, dalla Presidenza della Regione e da Avviso Pubblico.

Sono previsti gli interventi di Alessandro Bratti, Direttore generale di Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), già Presidente della Commissione Ecomaðfie alla Camera dei Deputati, e di Antonio Pergolizzi, giornalista, curatore del Rapporto annuale Ecomafie per Legambiente.