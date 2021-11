Sci: da commissione ok a sostegno impianti per 28 milioni

La seconda Commissione "Affari generali" ha espresso parere favorevole all'unanimità su due disegni di legge: il primo riguarda il sostegno degli investimenti nel settore degli impianti a fune, il secondo contiene disposizioni in materia di contributi in conto interessi a sostegno della prima abitazione.

Il primo provvedimento, spiega il presidente della commissione Antonino Malacrinò (Fp-Pd), "prevede un investimento di circa 28 milioni di euro per la realizzazione di interventi sui comprensori sciistici, anche quelli più piccoli, e saranno destinati in buona parte all'ambito della sicurezza". Relatore in aula del disegno di legge sarà Roberto Rosaire (Uv). Il secondo dispone invece, in via sperimentale, il contributo in conto interessi, una tantum, che abbatte il tasso di interesse per i privati che hanno ottenuto il mutuo per la prima casa dalla propria banca. "Il periodo sperimentale di concessione di questi contributi - dice Malacrinò, che sarà anche relatore del provvedimento - è stato individuato nel triennio 2021-2023, per un investimento complessivo di 6 milioni di euro. L'erogazione avverrà in un'unica soluzione in via anticipata. Si tratta di una ulteriore iniziativa a sostegno delle famiglie valdostane, dopo quella della sospensione dei mutui. La misura apre la possibilità di scegliere di rivolgersi anche al sistema bancario con condizioni vantaggiose".

I Commissari hanno anche espresso voto favorevole a maggioranza sull'atto amministrativo di approvazione del bilancio consolidato della Regione per l'esercizio finanziario 2020.