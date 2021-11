Sanità e scuola al centro riunione Assemblea valdostana

Sono 40 i punti all'ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio regionale, convocata per mercoledì 17 e giovedì 18 novembre. Tra i temi affrontati ci sono la sanità, in particolare legata all'emergenza Covid, e la scuola.

Le interrogazioni sono sette, tutte poste dal gruppo Lega Vda: esiti degli accertamenti eseguiti dal Corpo forestale valdostano in ordine allo sversamento accidentale di carburante nei pressi della sorgente in località "Vers le Bois" di Oyace; quarantena di classi di scuola primaria disposte in applicazione del nuovo protocollo sperimentale per il contenimento dei focolai di Covid-19; certificazioni di prevenzione incendi degli immobili di proprietà della Società Autoporto Valle d'Aosta; problema dello slittamento delle buste paga degli insegnanti della scuola valdostana; affidamento in concessione, in via sperimentale per l'anno 2018, del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità di strade regionali; azioni volte ad assicurare un servizio medico e psicologico adeguato all'interno della Casa circondariale di Brissogne; corsi di formazione per assistenti personali erogati dall'Enaip, ente nazionale di istruzione professionale.

Le interpellanze depositate sono 22 di cui 18 sono a firma del gruppo Lega Vda, due del gruppo Pour l'Autonomie e due del gruppo Progetto Civico Progressista.

Il Consiglio discuterà infine sei mozioni.