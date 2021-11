Assessore sanità e vertici Usl Vda auditi in Commissione

La quinta Commissione "Servizi sociali", riunita oggi mercoledì 10 novembre 2021, ha audito l'Assessore alla salute e politiche sociali, Roberto Barmasse, assieme al Commissario dell'Usl della Valle d'Aosta, Massimo Uberti, e ai dirigenti dell'Assessorato e dell'Azienda sanitaria.

"Innanzitutto - riferisce il Vicepresidente della Commissione, Claudio Restano (Misto) - è stata l'occasione per incontrare il Commissario Uberti, che non avevamo ancora sentito dal suo insediamento ad agosto scorso. Come da impegno assunto in Consiglio, l'Assessore Barmasse e il Commissario hanno presentato, da una parte, le iniziative per incrementare l'attrattività in ambito sanitario regionale a fronte delle difficoltà crescenti a reclutare figure professionali della sanità, e dall'altra parte, hanno trattato la tematica delle liste d'attesa per le visite specialistiche e della riapertura degli ambulatori dopo la fase emergenziale della pandemia da Covid-19".

"L'Assessore ha inoltre illustrato la bozza di Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2022-2025 - prosegue Restano -, che è direttamente collegata alle altre tematiche oggi affrontate. La presentazione di oggi è l'inizio dell'iter di predisposizione del Piano: un processo partecipato che consentirà di tracciare le prospettive future della sanità valdostana".