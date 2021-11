Scuola per la Democrazia, Sassoli e Gelmini tra gli ospiti

Saranno il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, e il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, gli 'ospiti d'onore' dell'edizione 2021 della Scuola per la Democrazia, organizzata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta e dall'associazione italiadecide, in collaborazione con AnciGiovani. Il tema è "Transizione ambientale e politiche territoriali locali".

La Scuola per la Democrazia si svolgerà dal 22 al 27 novembre, in modalità mista (in presenza ad Aosta e su piattaforma digitale). Saranno coinvolti giovani amministratori locali al di sotto dei 35 anni, provenienti da ogni regione d'Italia, selezionati assicurando la parità di genere, la rappresentanza di tutte le aree geografiche e di tutte le espressioni politiche nonché delle diverse dimensioni dei comuni.

Sassoli - la cui presenza è annunciata ma da confermare - interverrà il 22 novembre. alle 16, con una lezione in plenaria su "Transizione Ambientale: opportunità o rischio per la sostenibilità sociale? Una visione d'insieme". Il ministro Gelmini, invece, chiuderà i lavori il 27 novembre. Tra gli ospiti ci saranno anche Teresa Bellanova, Viceministro per il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, e Franco Ianeselli, sindaco di Trento.