Padovani, Valle d'Aosta non è regione per donne

"La Valle d'Aosta non è una regione per donne! Mi viene da dire questo dopo l'affossamento della mozione sulla cosiddetta tampon tax. Non era forse la rivoluzione, ma poteva essere un primo importante passo per abolire una disuguaglianza e che anche altre istituzioni (non da ultimo il Comune di Aosta) hanno voluto affrontare". Lo scrive su Facebook il consigliere regionale Andrea Padovani (Fp-Pd) dopo la bocciatura della mozione (con tre franchi tiratori) sugli sconti per gli assorbenti.

"Ho dovuto assistere a una serie di interventi dai banchi occupati dalla Lega - aggiunge - che definire osceni è un ossimoro. Anche se da un partito che paragona Laura Boldrini a una bambola gonfiabile e che fa del benaltrismo una delle sue principali armi politiche me lo dovevo aspettare. Quello che non mi aspettavo, invece, era l'ignavia di alcuni colleghi di maggioranza che, silenti per tutto il dibattito, hanno vigliaccamente aspettato il voto segreto chiesto dalla Lega per affondare una proposta di civiltà e, al contempo, lanciare segnali al Governo regionale senza il coraggio delle proprie azioni. Non finisce qui, la battaglia è appena iniziata: la necessità di aprire una stagione di riforme civili anche in Valle d'Aosta non è più rinviabile".