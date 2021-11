Av-Vda Unie, franchi tiratori scelta deprecabile

"Una mozione da noi sottoscritta, che con il voto segreto non è stata accolta e che ha manifestato la presenza di franchi tiratori nella maggioranza. Una scelta deprecabile, perché mai come ora è necessaria stabilità per garantire governabilità, in modo coeso e con senso di responsabilità". Lo scrivono, in una nota, i consiglieri di Alliance valdotaine e Vda Unie in merito alla bocciatura della mozione di maggioranza sulla 'tampon tax'.

«Il nostro impegno politico - aggiungono - sarà quello di lavorare insieme alla maggioranza per inserire nella legge di bilancio uno stanziamento a favore della messa a disposizione gratuita di prodotti igienico-sanitari femminili nelle scuole, nello spirito dell'iniziativa da noi proposta e per dare corso a quanto votato da noi in Consiglio, anche se la mozione non è stata accolta".